/669328/حصاد-البرلمان-2021جهود-كبيرة-للدبلوماسية-البرلمانية-فى-الجمهورية-الجديدة

شهد عام 2021 دوراً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق إزاء القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، واستقبل مجلس النواب رئيس جمهورية رومانيا، ورئيس وزراء ألبانيا، واستقبل أيضاً عدداً من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية في مصر.

دوت الخليج

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والتي عُقدت في فبراير الماضي، بمقر جامعة الدول العربية، وتم التوقيع خلالها على بروتوكول للتعاون بين مجلس النواب والبرلمان العربي، لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

كما عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفراس مع نظيره الصيني، في أبريل الماضي، بحث خلاله تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، في ضوء حرص القيادة السياسية على الدفع قُدماً بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على المشاركة في أعمال الجمعية الـ142 للاتحاد البرلماني العربي الدولي، والتي عُقدت افتراضياً، عن بُعد في مايو الماضي، لمناقشة التحديات العالمية والمعاصرة وسبل مواجهتها.

«حصاد البرلمان 2021»...جهود كبيرة للدبلوماسية البرلمانية فى الجمهورية الجديدة

وكان للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشاركات هامة على رأس وفود برلمانية رفيعة المستوى في العديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية التي شهدت حضوراً بارزاً ونشاطاً مكثفاً على مستوى اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف تضمنت طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، وتمثلت هذه المشاركات في:

المشاركة في أعمال المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات الذى عقد بالعاصمة النمساوية فيينا في سبتمبر الماضي، حيث ألقى رئيس مجلس النواب كلمة حول "المساواة بين الجنسين" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية مشيراً إلى حرص الدولة على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة وضمان مشاركة آمنة لها في الحياة العامة، وخلال تواجده شارك أيضاً في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب وألقى كلمة هامة بشأن "الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب المتفشى هناك."

القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية المجر، بناءً على دعوة من رئيس الجمعية الوطنية المجرية في نوفمبر الماضي، شهدت تلك الزيارة نشاطاً مكثفاً ولقاءات مع عدد من المسئولين المجريين، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي مع السيد رئيس جمهورية المجر، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية المجرية، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية المجرية على كافة الأصعدة والمستويات.

المشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر الماضي، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن "التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية والتغلب على الانقسامات وبناء المجتمع" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديمقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية "ببروكسل" في ديسمبر، ألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع "مكافحة التغيرات المناخية في منطقة المتوسط" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.