/669329/ريهام-حجاج-تستعد-لتصوير-مسلسل-يوتيرن-بعد-عودتها-من-العمرة

تستعد الفنانة ريهام حجاج للإنتهاء من التحضيرات الأخيرة لمسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به موسم مسلسلات رمضان 2022، ويحمل اسمه يوتيرن، وذلك عقب عودتها من الأراضى السعودية خلال اليومين الماضيين حيث كانت تؤدي مناسك العمرة.

دوت الخليج

مسلسل ريهام حجاج الجديد يوتيرن

وتبدأ ريهام حجاج تصوير مسلسل يوتيرن خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تحدد بشكل مبدئى نهاية الأسبوع المقبل. وتجمع حاليًا التحضيرات النهائية لمسلسل يوتيرن كلًا من بطلة العمل ريهام حجاج والفنان توفيق عبد الحميد، والمؤلف أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والمنتج جمال العدل، وعدد من النجوم المشاركين منهم عبير صبرى وكريم قاسم ومحمد كيلانى وصفاء الطوخى.

عودة توفيق عبد الحميد للتمثيل

ويعود الفنان توفيق عبد الحميد للدراما التليفزيونية من خلال هذا المسلسل بعد غياب 12 عامًا، بعدما وجد ما يبحث عنه في هذا العمل حسبما صرح.

مسلسل يوتيرن

تدور أحداث مسلسل يوتيرن في إطار إجتماعى تشويقى عن علاقة الأباء والأبناء، فضلا عن وجود خطوط متعددة تتنوع بين الدراما والغموض والرومانسية.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "وكل ما نفترق"، وشارك فى بطولته أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.