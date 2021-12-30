/669330/5نجاحات-كبيرة-للشعبة-البرلمانية-المصرية-خلال-عام-2021

بانطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة، وفقاً لخطى القيادة السياسية نحو تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، والعبور بمصر إلى المستقبل، وتحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين عقد مجلس النواب خلال عام 2021 (81) جلسة عامة امتدت لـ(350) ساعة، فيما نجحت الشعبة البرلمانية المصرية في الحصول على عدد من المناصب الدولية.

دوت الخليج وخلال عام 2021 أدى المجلس دوره التشريعي حيث أقر مجلس النواب مجموعة من التشريعات المهمة والحيوية على الأصعدة كافة، واضعاً نصب عينيه مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، فقد أقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدد (178) قانون قُدمت من الحكومة وعُشر عدد أعضاء المجلس بإجمالي عدد مواد بلغ (2066) مادة، كانت أغلبها في مجال النهوض بالاقتصاد المصري والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والنهوض بالشباب ودعم المرأة والحفاظ على أمن الوطن ومقدراته. 5نجاحات كبيرة للشعبة البرلمانية المصرية خلال عام 2021 كان من بين نجاحات الشعبة البرلمانية: - رئاسة لجنة بناء السلام بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام. - نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقى. - نائب رئيس اللجنة التنفيذية لاتحادات البرلمانات الإفريقية عن مجموعة شمال افريقيا. - عضوية لجنة الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولى. - رئاسة منتدى شباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.

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