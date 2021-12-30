/669333/لدعم-المناطق-الأكثر-احتياجاالبرلمان-يقر-47اتفاقية-دولة-خلال-2021

أقر مجلس النواب خلال عام 2021 عدداً من المعاهدات والاتفاقيات الدولية بلغ نحو (47) اتفاقية دولية، كانت جميعها تستهدف النهوض بالأماكن والمناطق الأكثر احتياجاً، وتدعم الاقتصاد القومي، وترسخ من العلاقات التعاونية بين مصر والعديد من الدول في شتى المناحي.

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كما عقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات بلغت نحو (2287) اجتماعاً استغرقت حوالي (3061) ساعة عمل وقد بلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (1041) تقرير، نظر منها المجلس (982) تقرير، كما قامت بعدد (24) زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق.

كما عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب (6) اجتماعات لمناقشة العديد من الموضوعات الهامة فيما شهد عام 2021 دوراً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية على الرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور والتنسيق إزاء القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، واستقبل مجلس النواب رئيس جمهورية رومانيا، ورئيس وزراء ألبانيا، واستقبل أيضاً عدداً من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية والعربية في مصر.

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان العربي، والتي عُقدت في فبراير الماضي، بمقر جامعة الدول العربية، وتم التوقيع خلالها على بروتوكول للتعاون بين مجلس النواب والبرلمان العربي، لدعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

«لدعم المناطق الأكثر احتياجا»..البرلمان يقر 47اتفاقية دولة خلال 2021

كما عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي اجتماعاً افتراضياً بالفيديو كونفراس مع نظيره الصيني، في أبريل الماضي، بحث خلاله تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، في ضوء حرص القيادة السياسية على الدفع قُدماً بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب.

حرص المستشار الدكتور حنفي جبالي على المشاركة في أعمال الجمعية الـ142 للاتحاد البرلماني العربي الدولي، والتي عُقدت افتراضياً، عن بُعد في مايو الماضي، لمناقشة التحديات العالمية والمعاصرة وسبل مواجهتها.

وكان للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشاركات هامة على رأس وفود برلمانية رفيعة المستوى في العديد من الفاعليات والمؤتمرات الدولية التي شهدت حضوراً بارزاً ونشاطاً مكثفاً على مستوى اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف تضمنت طرح الرؤى المصرية إزاء القضايا والتحديات العالمية والإقليمية، وتمثلت هذه المشاركات في:

المشاركة في أعمال المؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات الذى عقد بالعاصمة النمساوية فيينا في سبتمبر الماضي، حيث ألقى رئيس مجلس النواب كلمة حول "المساواة بين الجنسين" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية مشيراً إلى حرص الدولة على إصدار تشريعات تكون بمثابة مظلة تشريعية لحماية المرأة وضمان مشاركة آمنة لها في الحياة العامة، وخلال تواجده شارك أيضاً في القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب وألقى كلمة هامة بشأن "الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب المتفشى هناك."

القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية المجر، بناءً على دعوة من رئيس الجمعية الوطنية المجرية في نوفمبر الماضي، شهدت تلك الزيارة نشاطاً مكثفاً ولقاءات مع عدد من المسئولين المجريين، حيث التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي مع السيد رئيس جمهورية المجر، ونائب رئيس الوزراء، ورئيس الجمعية الوطنية المجرية، وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات المصرية المجرية على كافة الأصعدة والمستويات.

المشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ143 للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد في نوفمبر الماضي، حيث ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن "التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية والتغلب على الانقسامات وبناء المجتمع" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديمقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وخلال مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي في أعمال القمة السابعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ16 للجمعية "ببروكسل" في ديسمبر، ألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع "مكافحة التغيرات المناخية في منطقة المتوسط" استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.