الجيزة: غلق كلى لشارع الهرم بالاتجاه القادم من ميدان الرماية لمدة يوم واحد

وأوضحت محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام بالاتجاه القادم من ميدان الرماية وميدان النصر اتجاه شارع الاهرام وشارع المنصورية ومحور ترسا لمدة يوم واحد إبتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 31 /12/2021، وحتى الساعة السادسة صباح نفس اليوم.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الهرم بالمتابعة الميدانية والتنبيه على الشركة المنفذة بالحفاظ على طبقة الأسفلت والأعمال التى تتم بالشارع مع سرعة رد الشئ لأصله فى حال تضرر طبقه الطريق بأى قطاع.
مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة للتسهيل على المواطنين وحركة المركبات وهى كالآتى:
حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يسارا إتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة ثم السير يمينا بشارع الشمس وصولا حتى طريق المنصورية اتجاه شوارع " الهرم – فيصل – ترسا ".
وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.
كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
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