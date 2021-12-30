وزير التموين: حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع‏

وشدد الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية على مديرى المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز بالمواعيد المقررة لها، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء بالخبز أو بالسلع الغذائية التى تصرف على بطاقة الدعم.
وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة أن الدكتور على المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرا من رئيسا شركتى الجملة "العامة – المصرية"، ببدء صرف استعاضات الربع الأول من شهر يناير إلى للمنافذ تمهيدا لصرفها للمواطنين اعتبارا من أول الشهر.
كما أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن مديرى المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجى بكل مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق.
وأشار أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أنه يتوافر بمنافذ صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مضيفا إلى ضخ الوزارة يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.
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