وزير التموين: حملات يومية على المخابز ومنافذ صرف السلع‏

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على المصيلحى‏، وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيسا شركتى الجملة ‏‏"العامة – المصرية"، بصرف استعاضات منافذ صرف السلع ‏التموينية للشهر القادم، وذلك فى إطار متابعته اليومية لحالة الجو وتعرض بعض المحافظات ‏للأمطار الغزيرة.





وشدد الدكتور على ‏المصيلحى - وزير التموين والتجارة الداخلية على مديرى ‏المديريات بالقيام بحملات يومية للتأكد من عمل المخابز ‏بالمواعيد المقررة لها، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية حتى ‏يستطيع المواطن الحصول على مستحقاته من الدعم سواء ‏بالخبز أو بالسلع الغذائية التى تصرف على بطاقة الدعم.

وصرح أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث ‏الرسمى للوزارة أن الدكتور على المصيلحى - ‏وزير التموين والتجارة الداخلية قد تلقى تقريرا من رئيسا ‏شركتى الجملة "العامة – المصرية"، ببدء صرف استعاضات الربع ‏الأول من شهر يناير إلى للمنافذ تمهيدا لصرفها للمواطنين اعتبارا من أول الشهر.

كما أكد أحمد ‏كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن مديرى ‏المديريات بالمحافظات أكدوا على وجود مخزون استراتيجى بكل ‏مخبز يصل إلى ثلاثة أيام من الدقيق.

وأشار أحمد كمال، ‏معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، إلى أنه يتوافر بمنافذ ‏صرف السلع التموينية أكثر من 25 سلعة، مضيفا إلى ضخ الوزارة ‏يوميا 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن أرز و100 طن مكرونة.