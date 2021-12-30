العدل تهنئ الداخلية على منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل

جدة - نرمين السيد - شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتورة نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من قيادات القضاء العسكرى والسفراء افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة بدر.





وأوضحت الوزارة فى بيانها، أن المركز يعد امتدادًا لمنظومة بدأت بـ مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون وجارٍ العمل فى مراكز أخرى لتوفير أماكن للنزلاء متوافقة مع متطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من تقليل الكثافات إلى مستوى المعايير الدولية، والحفاظ على كرامة وإنسانية النزيل وتوفير أعلى درجات الرعاية الصحية والرياضية لهم، والتواصل مع ذويهم ولقائهم فى أماكن لائقة. وأضافت أنه تم بناء مقر مستقل للمحكمة على أحدث المواصفات ومزود بوسائل التقنية اللازمة للعمل، لتسهيل إجراءات المحاكمة. وتتقدم وزارة العدل بالتهنئة لوزارة الداخلية على هذا الإنجاز الحضارى الذى يحول النزيل إلى عنصر منتج خلال فترة قضاء العقوبة ومستعدا لبدء حياة جديدة شريفة فى مجتمعه. وتتمنى الوزارة لأعضاء هيئة الشرطة ووزيرها اللواء محمود توفيق كل التقدم والسداد فى أداء رسالتهم السامية، وتحقيق الأمن لمصرنا الغالية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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