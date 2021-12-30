حصل الدكتور ماركو يوسف وليم ذكي، المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنيا؛ لحصوله على جائزة "نيوتن مشرفة الدولية عن عام2020/2021 " .
ويُعد د. ماركو أول باحث مصري من أبناء جامعة المنيا والصعيد يحصل على الجائزة، وذلك عن مشروعه حول "البيئة المكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية"، وهو مشروع يديره المركز الثقافي البريطاني وقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وتم تطويره بالتعاون بين جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة وجامعة المنيا في مصر.
ويركز البحث على اكتشاف وسائل وطرق مختلفة لوقف انتشار سرطان الكبد من خلال إيجاد المؤشرات الحيوية في الدم، ومنع حدوث المرض للأشخاص الأكثر عرضه له، وذلك من خلال تحديد مجموعة من الجينات الخاصة بالمناعة، وصناعة الأجسام المضادة لها، وكذلك إيجاد حلول ما بعد الإصابة بسرطان الكبد، وخاصًة أن العلاجات الموجودة حاليًا تعمل على تحسين عمر المريض بحد أقصي 10 شهور، حيث استطاع الوصول إلى بروتين يفرز من خلايا داخل السرطان تعمل على منع هذه الخلايا من الانتشار.
وتقدر قيمة الجائزة والتي تقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني، تم تخصيص نصفها لإنشاء معمل "البيولوجيا الجزيئية" بكلية الصيدلة بجامعة المنيا على غرار المعمل الذى عمل به د.ماركو لإنهاء مشروعه، ونصفها الأخر في استكمال دراسته العلمية.
جدير بالذكر أن د. ماركو حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة نيوكاسل، فضلاً عن تقديم أبحاثه في العديد من المؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صيدلي مصري يحصل على جائزة نيوتن العلمية الدولية عن عام 2020/2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.