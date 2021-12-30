صيدلي مصري يحصل على جائزة نيوتن العلمية الدولية عن عام 2020/2021

حصل الدكتور ماركو يوسف وليم ذكي، المدرس بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة المنيا؛ لحصوله على جائزة "نيوتن مشرفة الدولية عن عام2020/2021 " .

ويُعد د. ماركو أول باحث مصري من أبناء جامعة المنيا والصعيد يحصل على الجائزة، وذلك عن مشروعه حول "البيئة المكروية للكبد - محرك لسرطان الخلايا الكبدية"، وهو مشروع يديره المركز الثقافي البريطاني وقطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وتم تطويره بالتعاون بين جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة وجامعة المنيا في مصر.

ويركز البحث على اكتشاف وسائل وطرق مختلفة لوقف انتشار سرطان الكبد من خلال إيجاد المؤشرات الحيوية في الدم، ومنع حدوث المرض للأشخاص الأكثر عرضه له، وذلك من خلال تحديد مجموعة من الجينات الخاصة بالمناعة، وصناعة الأجسام المضادة لها، وكذلك إيجاد حلول ما بعد الإصابة بسرطان الكبد، وخاصًة أن العلاجات الموجودة حاليًا تعمل على تحسين عمر المريض بحد أقصي 10 شهور، حيث استطاع الوصول إلى بروتين يفرز من خلايا داخل السرطان تعمل على منع هذه الخلايا من الانتشار.

وتقدر قيمة الجائزة والتي تقدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني، تم تخصيص نصفها لإنشاء معمل "البيولوجيا الجزيئية" بكلية الصيدلة بجامعة المنيا على غرار المعمل الذى عمل به د.ماركو لإنهاء مشروعه، ونصفها الأخر في استكمال دراسته العلمية.

جدير بالذكر أن د. ماركو حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة نيوكاسل، فضلاً عن تقديم أبحاثه في العديد من المؤتمرات الدولية في جميع أنحاء العالم.