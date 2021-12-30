بسبب إنشاء محطة الأهرامات.. تحويلات لحركة السيارات بشارع الهرم

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة ، تحويلات مرورية لإستكمال أعمال إنشاء محطة الأهرامات بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بالجيزة، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.
وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك إستكمال أعمال محطة "الأهرامات" بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام بالجيزة ، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للموقع إبتداء من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة الموافق 31/12/2021 حتى الساعة السادسة صباح ذات اليوم ، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:
-حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام وطريق المنصورية ومحور ترسا تقوم بالسير يساراً إتجاه شارع حدائق الأهرام القديمة- ثم السير يميناً بشارع الشمس وصولاً حتى طريق المنصورية إتجاه شوارع "الهرم، فيصل، ترسا".
ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.
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