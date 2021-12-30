/669334/إستمرار-إنعقاد-غرفة-العمليات-والأزمات-لمتابعة-حالة-الطقس-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على إستمرار الإنعقاد الدائم لغرفة الطوارئ وإدارة الأزمات بالمحافظة على مدار الـ ٢٤ ساعة مع رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أى مشكلة تطرأ والتعامل الفورى وحلها فى أسرع وقت ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك خلال رئاسته لغرفة الأزمات والطوارىء لمتابعة الجهود وإنتشار المعدات والأطقم لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة المحتمل أن تتعرض لها المحافظة إعتباراً من مساء اليوم وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .

إستمرار إنعقاد غرفة العمليات والأزمات لمتابعة حالة الطقس بالبحيرة

حيث تشهد المحافظة نشاط رياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأمطار متوسطة ورعدية أحياناً متوقعة بنسبة ( ٥٠ - ٦٠ ٪ ) على السواحل الشمالية، فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلاً متوقعة بنسبة ٤٠ ٪ على مناطق متفرقة من المحافظة .

ووجه المحافظ إدارة الأزمات والوحدات المحلية وجميع الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بجميع المرافق وإستقبال جميع شكاوى ومطالب المواطنين والتعامل معها فى أسرع وقت والإلتزام بكافة التعليمات، وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة وجاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

كما وجه بمراجعة أعمال الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أي أسلاك كهرباء مكشوفة .

مشيراً أنه تم تقسيم المحافظة إلى ثلاثة قطاعات القطاع الجنوبي برئاسة الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ وقطاع الوسط برئاسة المهندس حازم الأشموني السكرتير العام والقطاع الشمالى برئاسة اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد، وتحت الإشرف المباشر للواء المحافظ لمتابعة كافة الجهود على مدار الساعة .

ووجه المحافظة بإخلاء كافة المناطق المنخفضة من المواطنين وتوفير أماكن إقامة بديلة لحين إنتهاء الموجة حرصاً على سلامتهم وأرواحهم .

إستمرار إنعقاد غرفة العمليات والأزمات لمتابعة حالة الطقس بالبحيرة

ويهيب محافظ البحيرة بالسادة المواطنين فى حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة الإلتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى .

وكذا الإلتزام بإتباع الإرشادات التى تم التنوية عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنها :-

• تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية .

تجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك - فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة - التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياة والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .

بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي الغير مؤمن أو المتصل بشكل عشوائي - عدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة - عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق .