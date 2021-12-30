/669338/تعرف-على-جدول-وموعد-امتحانات-الفصل-الرابع-الإبتدائي

ينشغل العديد من الطلاب في الصف الرابع الابتدائي بموعد امتحانات الترم الأول من العام الدراسي لعام 2022، حيث تظهر علامات البحث عنها في مؤشرات جوجل، وفي هذا الصدد يستعرض موقع دوت الخليج موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول وجدول الامتحانات.

دوت الخليج

وتختلف مواعيد الأداء لطلاب الصف الرابع الابتدائي من محافظة لآخرى، حيث يتم وضع جدول امتحانات المهام الأدائية للصف الرابع بمعرفة مديرية التربية والتعليم لكل محافظة، ويأتي ذلك في إطار الخطة الدراسية الخاصة بانتهاء جميع المناهج الدراسية استعداداً للبدء في امتحانات الفصل الدراسي الأول "التيرم الأول".

والمهام الأدائية التي يقوم بها الطلاب تعد ضمن الأنشطة الدراسية التي تعمل على تقيم مدى استيعاب الطالب للمهارات التي يتدرب عليها خلال أيام حضوره في المدرسة، وتكون المهام الأدائية في كافة المواد الدارسية التي يدرسها الطالب.

موعد امتحانات الفصل الرابع الابتدائي

الأمر ذاته يشغل بال العديد من أولياء الأمور والطلاب في المراحل التعليمية، للبحث عن مواعيد الامتحانات حيث يظهر على مؤشرات البحث على جوجل، وذلك لأداء المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي ومواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن تنطلق في اليوم الخامس عشر من شهر يناير 2022، وتنتهي في اليوم الثالث من شهر فبراير المقبل أي تستمر لمدة 21 يوماً.

وزير التعليم ينفي ما تردد حول امتحانات الفصل الرابع الابتدائي

يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رفض الأخبار والمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائي خلاف ما أعلنت الوزارة لا اساس له من الصحه.

وشارك وزير التربية والتعليم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لمواقع تنشر أخيار مفبركة بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي، حيث علق قائلا:"لا حاجة للتعليق ..كل ما يتم تداوله عن رابعة ابتدائي خلاف ما نشرناه لا اساس له ولا صحة له ولا مرجعية له على الاطلاق.. الله المستعان".

وجاء في تلك الصفحات التي شاركها الوزير :" قرارا موحد لكل المحافظات إجراء عاجل لاختبار عشوائي لطلاب الصف الرابع الابتدائى بعد المهام الأدائية التي ينم استيعابهم لمعلومات المنظومة الجديدة". وجاء في الصفحة الثانية كالتالي:" التعليم تصدر قرار عاجلا بشأن إجراء بحث علمي لرابعة ابتدائي خلال العام الدراسي الحالي”.