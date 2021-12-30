/669341/وزير-التنمية-المحلية-يهنأ-الرئيس-السيسي--بالعام-الميلادي-الجديد

بعث اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

قال شعراوي: "يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2022، داعياً الله العلي القدير أن يجعل العام الجديد عاماً محققاً لأمال وطموحات فخامتكم وشعب مصر العظيم ، لتبدأ مصر علي يد فخامتكم مرحلة جديدة من بناء الحاضر وتأمين المستقبل لأبناء هذا الوطن العظيم وتحقيق تطلعاته وطموحاته وبذل كل جهد وعطاء في سبيل بناء الجمهورية الجديدة .. ونؤكد كامل الدعم والتأييد لجهود فخامتكم المخلصة لكل ما تبذلونه في صالح الوطن" .

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ السيسي

كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وجاء في نص البرقية:

تحية اعزاز وتقدير لشخصكم الكريم ، و بعد

اسمحوا لي بإسمي وبإسم أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنين من الله أن ينعم على مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل قيادتكم الرشيدة.

متمنين لسيادتكم دوام الصحة وموفورها، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح. حفظ الله مصر بلداً آمناً مطمئناً، وكل عام وسيادتكم بخير ،،

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

كما هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وبعث له برقية تهنئة، جاء نصها كالتالي:

"مع إشراقة عام ميلادى جديد، يشرفنى أن أبعث إليكم فخامة الرئيس، بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب، أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات، سائلين العلى القدير أن تبلغ مصر بقيادتكم الواعية المستنيرة أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان".

وأضاف جبالي: "عاماً جديداً نستقبله معكم، ونحن مفعمون بالأمل، عازمون على مواصلة العمل، واثقون مؤيدون من رب العباد".

وتابع رئيس مجلس النواب: "لقد راهنتم-يا سيادة الرئيس- منذ اليوم الأول لتوليكم المسئولية على وعى جميع المصريين الذين قدموا دعمهم لكم بكل ما لديهم من أرصدة الحب والوفاء، وكل ما لديكم من أرصدة النجاحات والإنجازات التى وجدوها تتحقق فى سنوات هى بمقياس الزمن قليلة، فقالوا نعم لمئات المشروعات التى فاقت القدرة على الملاحقة والإحصاء".

وأضاف جبالي: " تلك المشروعات التى افترشت ربوع بلادنا وصحاريها، وبث الحياة فى مناطق غابت عنها التنمية والتطوير طويلاً...مشروعات وإنجازات تحتاج إلى عشرات السنوات فى عمر الأمم."

واختتم رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة، قائلاً :"لقد استردت مصر -يا سيادة الرئيس- بفضل رشد تحركاتكم مكانتها الإقليمية والدولية، فامض راضياً بما قدمت، تريدون وجه الله والوطن."