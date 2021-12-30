تفاصيل ملعب مباراة مصر أمام نيجيريا وغينيا بيساو بأمم أفريقيا 2021

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يحتضن ستاد رومدى أدجيا في مدينة جاروا أولى مبرتي المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويتسع ستاد رومدي أدجيا لـ ٣٠٠٠٠ الف متفرج، والتي سيشهد على لقائي منتخب مصر في أولى مباراتين له في البطولة بدور المجموعات أمام نيجيريا وغينيا بيساو.

ويدخل المنتخب الوطني بطولة امم أفريقيا 2021، وهو صاحب الصدارة على منتخبات القارة الإفريقية، برصيد 7 ألقاب، بفارق صاحب الأرض صاحب المركز الثاني برصيد 5 نسخ.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا، للمرة الخامسة والعشرين، والتي غاب عنها في 8 نسخ بسبب أسباب سياسية وآخرى.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي