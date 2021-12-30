/669335/أعلى-10-لاعبين-قيمة-تسويقية-في-أمم-أفريقيا-صلاح-يتصدر

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يتنافس فيها منتخبات عديدة على رأسهم منتخب مصر بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويوجد لاعبين مميزين ننتظرهم خلال مجريات البطولة، على رأسهم نجمي ليفربول محمد صلاح مع منتخب مصر وساديو ماني مع السنغال، الذي وصل لنهائي البطولة الماضية أمام الجزائر وتوج بها محاربي الصحراء.

ويستعرض معكم دوت الخليج أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في كأس أمم أفريقيا:

1- محمد صلاح 100 مليون يورو

2- ساديو ماني 80 مليون يورو

3- أشرف حكيمي 70 مليون يورو

4- فيكتور أوسيمين 60 مليون يورو

5- ويلفريد نديدي 60 مليون يورو

6- فرانك كيسيه 48 مليون يورو

7- كوليبالي 45 مليون يورو

8- ويلفريد زاها 40 مليون يورو

9- تومسا بارتي 40 مليون يورو

10- يوسف النصيري 40 مليون يورو

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي