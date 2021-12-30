أحمد حسن كوكا يرد على كيروش في أول ظهور له بعد استبعاده«فيديو»

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غاب الدولي المصري أحمد حسن كوكا مهاجم فريق قونيا سبور التركي، عن صفوف المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تواجد الدولي المصري أحمد حسن كوكا في صفوف قونيا سبور اليوم، أمام فريق عمراني سبور، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الثاني والثلاثون من منافسات كأس تركيا.

جووووول



أحمد حسن كوكا يسجل الهدف الثاني لكونيا سبور في شباك عمرانية سبور بكأس تركيا ⚽️

pic.twitter.com/Va7G0Y6qGc — Kora Plus (@KoraPlusEG) December 30, 2021

حقق فريق قونيا سبور الفوز في المباراة بنتيجة هدفين دون رد، قدم فيها كوكا البصمة الأخيرة في المباراة برأسية ولا أروع في الشباك من أمام مدافع عمراني سبور.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

قائمة اللاعبين المستبعدين من قائمة مصر بأمم أفريقيا 2021

1- مصطفى فتحي لاعب فريق الزمالك.

2- محمد جدي أفشة لاعب فريق الأهلي.

3- مروان حمدي لاعب فريق سموحة.

4- أحمد حسن كوكا لاعب فريق قونيا سبور التركي.

5- إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز.

6- أحمد ياسر ريان لاعب فريق ألتاي سبور التركي.

7- أحمد ياسين لاعب فريق البنك الأهلي.

8- محمد هاني لاعب فريق الأهلي.

9- أحمد رفعت لاعب فريق فيوتشر.

10- محمد حمدي لاعب فريق بيراميدز.

11- نبيل عماد "دونجا" لاعب فريق بيراميدز.

12- محمد فتح الله لاعب فريق غزل المحلة.

13- أحمد رمضان "بيكهام" لاعب فريق سموحة.

14- مروان داوود لاعب فريق انبي.

15- محمد فوزيلاعب فريق الإسماعيلي.

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2021

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

خط الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجية"، رمضان صبحي