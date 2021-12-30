«نتعافى»..حنان ترك تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بكورونا

/669340/نتعافىحنان-ترك-تكشف-آخر-تطورات-حالتها-الصحية-بعد-إصابتها-بكورونا

كشفت الفنانة المعتزلة حنان ترك تطورات جديدة في حالتها الصحية، وذلك بعد أسبوع من إصابتها بفيروس كورونا المستجد هي وأسرتها بالكامل.

دوت الخليجيرصد تطورات الحالة الصحية للفنانة المعتزلة حنان ترك بعد إصابتها بفيروس كورونا

وكتبت حنان ترك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «الحمد لله وبفضله ثم دعواتكم أنا وأسرتي نتعافى من كرونا».

وتابعت: «أشكر كل من سأل عنا ودعا لنا وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعا بالصحة والعافية .. وكل عام والعالم كله بألف خير ،ربنا يجعله عام كله سعادة وهنا ورضا من الرحمن ويمتعكم جميعا بالصحة والسعادة والأمن والأمان».

غردت حنان ترك عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "‏الحمدلله علي أقدار الله ...اسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كرونا".

الجمهور يدعو لحنان ترك بالشفاء

ومن ثم انهالت التعليقات من متابعيها متمنين لهم الشفاء العاجل، فكتب أحدهما: ‏"‎ربنا يمن عليكم بالشفاء العاجل.. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفى انت الشافى لا شفاء إلا شفاؤك، يارب اشفيكى وكل مرضى الكورونا يارب".

وعلقت الآخيرة قائلة " ‏‎يا حبيبتي الف مليون سلامة عليكم ربنا يشفيكم و يعافيكم ياااارب.. إن شاء الله تقوموا بالف سلامة ياااااااارب العالمين".

وحرصت حنان ترك على دعم النجمة شيرين عبد الوهاب في أزمة انفصالها من المطرب حسام حبيب وما ترتبت عليه من معاناة نفسية أدت بها إلى حلاقة شعرها.

رسالة حنان ترك لشيرين عبد الوهاب

غردت ترك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» موجهة رسالة إلى شيرين عبد الوهاب: "حبيبتي أنتي جميلة وقوية في كل حالاتك، وحرة في التعبير عن نفسك بالطريقة اللي ترضيكي".

وأضافت: "أنا عارفة أنك قوية وهتعدي أي محنة بإيمانك وروحك الحلوة، وتفضلي تسعدي أسرتك وحبايبك"

على الصعيد الآخر، هاجم عدد من نجوم الفن، حنان ترك، بعد أن أثارت جدلا واسعا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر تداول منشور لها بشأن تحريم الاحتفال بأعياد الميلاد، وعدم شراء شجرة الكريسماس، ما تسبب أيضا في هجوم الجمهور عليها.

مراد مكرم يهاجم حنان ترك

وكان الفنان مراد مكرم، من أبرز المهاجمين لحنان ترك، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا مسلمين، ما تحتفلوش بالكريسماس، ما تعملوش شجر كريسماس في بيوتكم ما تحتفلوش برأس السنة الميلادية.. كل دي بدع، يا مسحيين ما تحتفلوش برمضان، ما تشتروش وما تعلقوش فوانيس في بيوتكم، ما تشتروش حلاوة المولد والأعياد المصرية القديمة زي شم النسيم كفر.. أيوة كده.. الخطوة الجاية بقي يا حلو ما تتعاملوش مع بعض، ما تشتروش من بعض، والخطوة اللي بعديها اكرهوا بعض وولعوها نار».

وأضاف: «كان غيرك أشطر يا غبي منك له.. إحنا عايشين مع بعض بقالنا 1400 سنة بنحب بعض وبنتخانق زي الأخوات ما بتتخانق، فينا الوحش بس الأغلبية حلوة وهم سر تألق مصر مهما حصلها من ظروف.. أنتم إلى مزبلة التاريخ، وتبقى مصر قوية بشعبها.. مسلميها ومسيحييها إيد واحدة ضد الجهل والتخلف والغل والعملاء إلى يوم الدين».

كما سخر الفنان وائل عبد عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، من المنشور المنسوب إلى الفنانة حنان ترك، قائلا: «معلش بقى يا حنان أنا بحب أحتفل بالكريسماس جدا.. وقعت منك دي».