/669343/حقيقة-تدريب-باتشيكو-للوداد-المغربي-منافس-الزمالك-في-دوري-أبطال-أفريقيا

خرجت أنباء تداولت منذ أمس بتدريب جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، الوداد المغربي منافس القلعة البيضاء في المجموعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخرج مسئولوا نادي الوداداليون لينفوا تماماً الأخبار التي أشيعت بتدريب باتشيكو للفريق، مشددين أن الفريق لا ينوي أن يتم تغير أي فرد من الجهاز الفني الذي يرأسة وليد الركراكي مدبر الفريق بالوقت الحالي.

وأوقعت قرعة دوري أبطال أفريقيا الزمالك مع الواداد في المجموعة، بجانب بترو أتليتكو وساجراد من أنجولا.

مواعيد مباريات الزمالك

جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر -1/2 أبريل

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا على قتوات “بي إن سبورتس”.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الأهلي 19 نقطة

2- الزمالك 19 نقطة

3- بيراميدز 17 نقطة

4- المصري 13 نقطة.

5-فاركو 13 نقطة

6-سموحة 12 نقطة

7- الاتحاد السكندري 12 نقطة

8- البنك الأهلي 11 نقطة

9- سيراميكا كيلوبترا 10 نقطة

10- غزل المحلة 10 نقطة

حسين السيد يهاجم شيكابالا: «عقدك تم توقيعه من سنة لم تتذكر غير الأن»

تحدث حسين السيد المشرف السابق على كرة القدم بنادي الزمالك، حول بيان شيكابالا الذي أصدره حول تغير بنود عقد الذي وقعه مع لجنة عماد عبد العزيز.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفيزيونية: "وقعت عقدين في فترة اللواء عماد عبد العزيز مع شيكابالا ويوسف أوباما، وبعدها عندما تم تعييني عضو في لجنة حسين لبيب لم نتطرق لعقود شيكابالا".

وأكمل: "شيكابالا وقع في البداية على بياض في ديسمبر العام الماضي، لكن بعدما استلمنا النادي في شهر مايو الماضي، كانت جميع العقود مكتوبة بكل تفاصيلها، وتم توثيقها في اتحاد الكرة".

وأختتم قائلاً: "عقدك تم توقيعه قبل سنة كاملة من هذه اللحظة، هل لم تعرف بنود عقدك أو تتذكر إلا الآن؟”.