الأقمار الصناعية تكشف مفاجأة عن حالة الطقس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الغائمة طوال ساعات الليل، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.



جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الغائمة طوال ساعات الليل، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد. وأوضحت الهيئة فى بيان لها، أن المتابعة من خلال الأقمار الصناعية، تشير إلى ازدياد فرص سقوط الأمطار مع التقدم فى الوقت بسبب زيادة الرطوبة السطحية.

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