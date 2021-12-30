خالد الجندى: غلق الهاتف أثناء طاعة الله والدعاء أمر محمود «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى، أن غلق الهاتف أثناء طاعة الله والدعاء أمر محمود لأن أمور الناس لا تنتهى، ويجب على الإنسان أن يعطى لنفسه فرصة لمراجعة نفسه، مشددا على ضرورة أن يحاسب الإنسان نفسه قبل أن يحاسب.





وأضاف الجندى خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، أنه لا أحد يتذكر أنه دخل على والدته وكان فى يدها الهاتف كما يحدث الآن فى الجيل الجديد، مضيفا: "الجيل دلوقتى مسكين وعليه شواغل وضغوط تسرق الوقت والتعبد، حرام الوقت اللى بيضيع ولذلك لازم يحصل تغيير للمنكر".

ولفت إلى أن تغيير المنكر باليد يكون لولاة الأمر والسلطة أما التغيير باللسان فيكون للدعاة والوعاظ، وبالنسبة إلى تغيير المنكر بالقلب فمعناه عدم المشاركة ولو بالحضور وترك مكان المعصية وهو أضعف الإيمان، مشيرا إلى أن حضور الإنسان فى المعصية يجعل العقاب يقع عليه مثل من ينفذ المعصية.

ضرب خالد الجندى مثلا وقال إن من جلس على طاولة عليها خمور فعليه وزر شرب الخمر، والجلوس مع أشخاص يتحدثون عن الأعراض فسينال الشخص نفس العقاب كذلك، حيث أن القرآن لا يمزح وقالها صريحة فى هذا الشأن "إنكم إذن مثلهم".

"لعلهم يفقهون" هو برنامج دينى اجتماعى يذاع من السبت إلى الخميس ويقدمه الشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز بأسلوب عصرى يركز على تجديد الخطاب الدينى ويهدف إلى الارتقاء بوعى المسلمين.