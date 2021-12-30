طقس الجمعة.. أمطار متوسطة وغزيرة قد تصل إلى حد السيول فى 18 محافظة

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد خلال حالة الطقس عدم استقرار فى الأحوال الجوية مشيرة إلى أن عدم الاستقرار بدأت اليوم الخميس ويستمر حتى السبت المقبل.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك زيادة فى فرص سقوط الأمطار على شمال البلاد وشمال الصعيد، حيث تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة إلى أن البلاد تشهد امتدادا للأمطار خلال فترات النهار من خفيفة إلى متوسطة إلى مناطق الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد ومدن القناة.

كما يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد بنسبة حدوث 60% إلى 80%، على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة- الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بنى سويف - المنيا) على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الأمطار قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس (الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير).

وبينت وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة:

القاهرة: العظمى 16 – الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 16 - الصغرى 12

بورسعيد: العظمى 17 – الصغرى 12

كاترين: العظمى 13 – والصغرى 03

سوهاج: العظمى 19 – الصغرى 09

أسوان: العظمى 23 – الصغرى 10

الوادى الجديد: العظمى 22 – الصغرى 05​

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتعرض لمنخفض جوى يتسبب فى سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى متوسطة ليلا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

وتكون ذروة الحالة يوم الجمعة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات الثلج أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة.

وقد تصل إلى حد السيول يومى الجمعة والسبت، على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد.