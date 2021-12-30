البابا تواضروس يختتم دورة التدبير الكنسي لـ44 من الكهنة الجدد

اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فعاليات الدورة التدريبية الأساسية في "التدبير الكنسي والتنمية" التي تم تقديمها لإجمالي ٤٤ من الآباء الكهنة الجدد أثناء فترة الأربعين يومًا بعد سيامتهم، وذلك في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

قام بتقديم التدريب أساتذة المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية، بقيادة الدكتور مجدي لطيف السندي عميد المعهد، في الفترة من ٢٤ الى ٣٠ ديسمبر الجاري.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية عن سبعة مفاتيح لنجاح الأب الكاهن (الاتضاع، الكتاب المقدس، التوبة المستمرة، المحبة العملية، تقديم القدوة، إنكار الذات، الاهتمام بنهايات الأمور). كما أدار قداسته حوارًا مع الآباء عن مدى استفادتهم من التدريب، وعن حياتهم وخدمتهم الكنسية الجديدة.

وغطى التدريب المفاهيم والأساليب العملية في التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة في الكنيسة)، ومبادئ التنمية من المنظور المسيحي، ودور الأب الكاهن في تدبير حياته الروحية وأسرته وخدمته الكنسية.

وشارك في المحور الروحي للتدريب مجموعة من شيوخ الآباء الكهنة بالقاهرة والإسكندرية.

جدير بالذكر أن هذا التدريب التأسيسي للآباء الكهنة في التدبير الكنسي قد أرساه قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث تم تنفيذه مع أربع مجموعات من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم بيد قداسة البابا خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢١.

كما يأتي هذا التدريب كتفعيل لإحدى توصيات السيمينار الثامن للمجمع المقدس والذي تم عقده في نوفمبر ٢٠٢١ عن التدبير الكنسي والتنمية.