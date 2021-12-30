"لن تسير وحدك".. ليفربول يدعم محمد صلاح قبل مواجهة تشيلسى: "ملك القلوب"

حرص الحساب الرسمى لنادى ليفربول الإنجليزى، على دعم نجمه المصرى محمد صلاح، خلال تدريبات اليوم، استعدادا لمواجهة تشيلسى، مساء الأحد القادم، وبعد إهداره ركلة جزاء خلال المباراة الماضية أمام ليستر سيتى، التى أقيمت يوم الثلاثاء الماضى وخسرها الريدز بهدف دون رد.

ونشر حساب ليفربول عبر تويتر، على نشر صورة للفرعون المصرى محمد صلاح، من تدريبات اليوم، صحبها بتعليق: "ملك القلوب".

ويستعد ليفربول لمواجهة تشيلسى، مساء الأحد القادم، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة 21 من بطولة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "بريميرليج".

ويتصدر النجم المصرى محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى الموسم الحالى برصيد 15 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف عن أقرب ملاحقيه زميله البرتغالى دييجو جوتا صاحب 10 أهداف.

من ناحية أخرى، اختار ماسون مونت نجم فريق تشيلسي، نجمنا المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول كأفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى خلال عام 2021، نظرا للمستويات الرائعة التى قدمها نجمها الريدز.

وتحدث مونت لشبكة "أمازون" عن أفضل لاعب فى البريميرليج خلال عام 2021، قائلا:"بالطبع محمد صلاح، إنه لاعب كبير ودائما ما يظهر تأثيره فى المباريات الكبيرة وأحرز أهدافًا مهمة، إنه يضع سقفًا مرتفعًا للغاية".