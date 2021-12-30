غرفة السياحة: بدء تطبيق ضوابط العمرة اعتبارا من يناير المقبل

قال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة المصرية ستبداً فعلياً في الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، بداية من شهر يناير المقبل، حيث ستعلن عن ضوابط العمل وأسماء المعتمرين وغيرها من الإجراءات التنظيمية.

وأضاف "السيسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر قناة "dmc"، أنه سيكون هناك زيادة في أسعار العمرة لهذا الموسم بسبب الإجراءات الطبية والاحترازية المتبعة ولكنها ليست بالزيادة الكبيرة.

الإجراءات التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية ستستمر طالما جائحة كورونا مستمرة وهى غير مؤثرة على عمل شركات السياحة، لافتاً إلى أنه سيتم عمل تأمين صحى على المعتمرين والتأمين على رحلات المعتمرين، وتابع:"حتى لا يحدث أية إخفاقات كما حدث الفترة الماضية".