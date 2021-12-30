/669346/محمد-ثروت-يعلن-عن-مشاركته-بمسلسله-جديد-بعنوان-الفرح-فرحنا

أعلن الفنان محمد ثروت عن مشاركته بمسلسل جديد بعنوان " الفرح فرحنا"، بمشاركة بعض من نجوم مسرح مصر.

دوت الخليج

محمد ثروت على الانستجرام

ونشر ثروت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" صورة لبوستر الاعلاني لمسلسل الجديد معلقًا عليه: " بسم الله توكنا على الله، مسلسل الفرح فرحنا .. قريبًا".

مسلسل بين السما والارض

ويذكر إن محمد ثروت شارك في المسلسل الدرامي، والتي يحكي قصة عن تعطل المصعد الكهربائي لأحد العقارات في مدينة القاهرة، وبداخله مجموعة من الأشخاص، الذين يتقابلون ﻷول مرة، تقع بينهم مفارقات حيث لكل شخص قصة وحكاية مختلفة.

والمسلس من إخراج محمد جمال العدل، وتاليف الكاتب العالمي نجيب محفوظ، وبطولة الفنانين هاني سلامة وأحمد بدير، وسوسن بدر، محمد ثروت، محمد لطفي، ندى موسي.