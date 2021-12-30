/669348/الحزن-يسيطر-على-تدريبات-ليفربول-بعد-الخسارة-أمام-ليستر-سيتي-صور

شهدت تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الخميس، على مران قوى للاعبي الفريق، والتي يتواجد فيها الفرعون المصري محمد صلاح وسط حزن وكبته شديده بعد الخسارة أمام ليستر في المباراة السابقة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواجد فريق ليفربول في صور مران اليوم بصورة عابسه على بعض لاعبي الفريق، بالأخص على وجهة الفرعون محمد صلاح، والذي يأتي عليه بالمزيد من التكهنات في نتيجة اليدز امام ليستر.

سقط ليفربول في مباراة الجولة العشرين، امام ليستر سيتي بنتيجة هدف دون رد، في لقاء شهد عليه ملعب كينج باور معقل فريق ليستر.

محمد صلاح امام ليستر

وأهدر الدولي المصري اولى ركلات الترجيح له مع الريدز، في هذا الموسم، والتي كانت الأقوى على مركز ترتيب فريقه في بطولة الدوري الممتاز.

يستعد ليفربول اليوم لمواجهة تشيلسي في المباراة القادة، الأحد المقبل، في لقاء الجولة الحادي والعشرون من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول لقاء تشيلسي بكل قوة بعد تراجع مركزه في الدوري للمركز الثالث، وتقدم تشيلسي للمرز الثاني بفارق نقطة وحيده، وبفارق 9 نقاط، على مانشستر سيتي متصدر الدوري.

نتيجة مباراة الذهاب بالدوري بين ليفربول وتشيلسي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، بنتيجة هدف مقابل هدف، على ملعب الأنفيلد، معقل فريق الريدز، والتي شهدت على بطاقة حمرا في صفوف البلوز كانت من نصيب ريس جيمس.

والجدي بالذكر أن ليفربول تأخر في نتيجة مباراة الذهاب بعد تقدم تشيلسي بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 27 من عمر اللقاء، عن طريق كاي هافرتز، وعاد الفرعون بهدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، عن طريق ركلة جزاء.

هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح - ليفربول - 15 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 10 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

سميث رو - أرسنال - 8 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف