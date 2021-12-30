/669350/لهذا-السبب-غلق-شارع-الهرم-الاتجاه-القادم-من-الرماية

أصدرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، مساء اليوم الخميس، قرارًا بغلق شارع الهرم كليا من الاتجاه القادم من الرماية وميدان النصر وشارع المنصورية ومحور ترسا، وذلك لمدة يوما واحدًا ابتداءً من الساعة 1 صباح الجمعة وحتى السادسة صباح اليوم نفسه.

وتأتي أعمال الغلق للشارع لاستكمال أعمال محطة "الأهرام" بمترو أنفاق الخط الرابع بشارع الهرم في الجيزة، حيث عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات الموجودة هناك، وتسيير حركة المرور. هذا وقامت إدارة المرور في الجيزة بتعيين خدماتها اللازمة، والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال في المنطقة، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لهذا السبب.. غلق شارع الهرم الاتجاه القادم من الرماية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.