/669352/محافظ-قنا-يهنئ-رئيس-الجمهورية-بالعام-الميلادي-الجديد-٢٠٢٢

ونصت البرقية على " فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة قنا وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية بأسمی آيات التهاني القلبية وأصدق عبارات التقدير والإحترام بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٢ داعياً الله عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة وأن يكون عام خير ورخاء على وطننا الحبيب، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد ابناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة ".

محافظ قنا يُهنئ رئيس الجمهورية بالعام الميلادي الجديد ٢٠٢٢

كما بعث ببرقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة بالعام الميلادي الجديد وأن يبارك الله جهودهم المخلصة وأن يوفقهم لما فيه الخير والتقدم والإزدهار لمصرنا الحبيبة.