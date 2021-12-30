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تزامنا مع دخول فصل الشتاء...

قام المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، بجولة تفقدية لمراكز نجع حمادي وفرشوط وأبو تشت للتعرف على مدى جاهزية معدات مجابهة السيول والأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء، وذلك فى إطار الإستعدادات لإستقبال فصل الشتاء وتنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظات برفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمرافق الحيوية ومراجعة كافة الإستعدادات والتجهيزات التى تمت إستعداداً لإستقبال موسم الشتاء لهذا العام ومواجهة أى أحداث طارئة نتيجة لتقلبات الطقس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

السكرتير العام يطمئن علي جاهزية معدات مجابهة السيول والأزمات

أطمأن السكرتير العام لمحافظة قنا علي على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات، ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجها بالاستعداد الدائم للتعامل مع أي طارئ، والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار، مقدما الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية والسائقين والعاملين بمنظومة الأزمات، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل معبراً عن سعادته بتوفر مثل هذه الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لمواجهة الأزمات.

يذكر أنه جرى التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة وتطهيرها من الحشائش بالمدن والمراكز لاستقبال الأمطار الغزيرة والسيول المحتملة خلال فصل الشتاء، والتي يبلغ عددها 10 مخرات بإجمالي أطوال 63 كيلو متر تشمل 5 مخرات بمدينة قنا، و 2 بمركز قوص، و 2 بمركز الوقف، وواحد بمركز نجع حمادي، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية إلى الحد الأدنى كإجراء احترازي لاستيعاب مياه السيول المحتملة في الترع والاستفادة منها في ري الأراضي