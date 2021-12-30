دوت الخليج يكشف تفاصيل عقد شيكابالا الكارثي مع الزمالك الموثق بإتحاد الكرة

/669355/تحيا-مصر-يكشف-تفاصيل-عقد-شيكابالا-الكارثي-مع-الزمالك-الموثق-بإتحاد-الكرة

خرج محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك ببيان ناري حول تغيير بنود عقده الذي أتفق عليه مع لجنة عماد عبد العزيز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخرجت الاتهامات بين شيكابالا وأفراد لجنة حسين لبيب، حول تغيير بنود العقد، مما جعل حسين السيد وطارق جبريل بالهجوم على اللاعب، مؤكدين أنه لا يوجد تغيير بالعقد المتفق عليه وأن شيكابالا أثار تلك الأزمة في ذلك التوقيت لأشياء أخرى.

ويكشف دوت الخليج بنود عقد شيكابالا الموثق في اتحاد الكرة:

* مدة العقد 4 سنوات

- السنة الأولى يحصل على 5 مليون و277 ألف

- السنة الثانية 9 مليون

- السنة الثالثة 9 مليون

- السنة الثالث 9 مليون

- السنة الرابعة 9 مليون

* يوجد بند يحق للنادي أن يفسخ التعاقد من طرف واحد دون أن يفعل شيكابالا أي مشكلة، وتبليغه قبلها بـ15 يوم

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة إحرازة 10 أهداف

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة انضمامه لمنتخب مصر

* 600 ألف جنية يحصل عليهم في حالة فوز الفريق بالدوري

* 2 مليون و600 ألف عند المشاركة في 50 % من مباريات الزمالك في الدوري

* حصوله على 4 مليون جنية مقدم التعاقد وتخصم من مستحقاته، وهو ما لم يتقاضاه شيكابالا حتى الأن

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقي اللاعب عرضين حول الرحيل عن الزمالك خلال الفترة القادمة.

وأكد أن الفهد الأسمر طلب الرحيل عن الزمالك مع أزمة عقده الأخيرة التي تحدث عنها بالأمس خلال بيان أصدره، بأن تم تغير بنود عقده من لجنة حسين لبيب السابقة،عكس ما كان متفق عليه.

وكشف المصدر أن اللاعب تلقى عرضين من الدوري المصري للرحيل عن الزمالك خلال الفترة القادمة بمبالخ مميزة، كما أشار أنه كان يمتلك عرض من الدوري القطري في بداية الموسم وكان سيتقاضى مليون دولار في الموسم وهو ما رفضه اللاعب بسبب تمسكه باللعب للزمالك.