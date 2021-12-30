/669356/منة-فضالي-عيطت-عمرو-محمود-ياسين-يتحدث-عن-أصعب-المشاهد-بحكاية-تاج-راسنا-بابا

تحدث السيناريت عمرو محمد ياسين، عن إحدى المشاهد الصعبة التي مرت على صناع عمل حكاية «تاج راسنا بابا»، من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مشيرا إلى بكاء منة فضالي أثناء التصوير بسبب شدة تأثرها بأداء صلاح عبد الله.

دوت الخليج يرصد أصعب المشاهد في حكاية «تاج راسنا بابا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

وكتب عمرو محمود ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «واحنا بنصور مشهد اصطحاب الفريق الطبي لمجيد النعماني (صلاح عبدالله ) من البيت عنوه بنبص و بنتابع ع مونيتور انا وخبيري لاقينا منه فضالي بدل ماتعمل ريأكشن شماته لاقيناها بتعيط.. وقفنا التصوير وروحنا فكرناها ان انتي هاجر الشامي مش منه فضالي».

وأضاف: «المشهد كان فعلا مؤثر والاستاذ الكبير صلاح عبدالله أبدع فيه».

عمرو محمود ياسين يكشف عن صعوبات تصوير حكاية «تاج رأسنا بابا»

وتحدث عمرو محمود ياسين في وقت سابق عن الصعوبات التي واجهتهم خلال تصوير حكاية «تاج رأسنا بابا» من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، مشيدًا بأداء أبطال العمل.

فقال: "كانت تجربة جميلة وثريه كل فنان وفنانة أدوا أدوراهم بشكل يفوق ما تمنيت".

وتابع: "رغم صعوبة الظروف وقلة النوم والراحة فعلا تعبنا جدا.. ونمنا واحنا سايقيين وحجات كده، لكن سعيد أن الحكايه نالت إعجاب الجمهور الحمدلله".

وأضاف: "والف مبروك للمخرج محمد الخبيري هذه الانطلاقه الرائعة".

أبطال حكاية تاج راسنا بابا

وتعد حكاية «تاج راسنا بابا» بطولة نخبة من نجوم الفن، على رأسهم، صلاح عبد الله، منة فضالي، بسمة داوود، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

الحكاية الأولى من مسلسل «نصيبي وقسمتك 4»

وعُرضت مؤخرًا الحدوتة الأولى من المسلسل والتى تحمل اسم «النظارة البيضاء»، بطولة أمير المصرى، كارولين خليل، أحمد صيام، وأحمد حلاوة ومصطفى أبو سريع، وسماء إبراهيم، وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث القصة في إطار درامي تشويقي .

كما عُرضت حكاية «غرام بانتظام» بطولة شريف سلامة، و «أوضة وصالة» بطولة أحمد عبد العزيز ورشوان توفيق.

واعتمد الجزأ الرابع من مسلسل الحكايات القصيرة «نصيبي وقسمتك» على الحكايات التي تخص الرجال، عكس الأجزاء السابقة التي اهتمت بشكل كبير بمشاكل الفتيات والسيدات داخل مجتمعاتنا.