/669357/مسلسل-عنبر-6-يرصد-تأثير-الأحداث-خارج-السجن-على-السجينات

يتناول مسلسل «عنبر 6»، الذي يعرض على منصة " شاهد"، خلال الحلقة الخامسة والسادسة، تأثير الأحداث خارج السجن على حياة السجينات بداخله، فنرى أحلام "فاطمة الصفي" عاجزة عن استكمال علاج ابنها، و"إحسان" تواجه تهديدًا بالابتعاد عن ابنتها طوال حياتها بسبب خلافات مع زوجها، فيما اكتشفت "رهف" حقيقة قد تجعلها تواجه تهديدًا كبيرًا طوال فترة بقائها في السجن.

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أما بالنسبة لـ "ليلى" فما زالت تواجه المجتمع بسبب عدم معرفتها لوالديها الحقيقيين، فطلب منها سكان عمارتها مغادرة منزلها، لأنهم لا يقبلونها معهم، واكتشفت مؤخرًا إصابة أخيها بالسرطان، وأن حياته مهددة، ولكن في النهاية وبمساعدة الصحفي آدم اكتشفت سرًا خطيرًا، بإمكانه أن يقلب حياتها رأسًا على عقب.

مسلسل عنبر 6

ويُعرض مسلسل عنبر 6 الآن وحصريًا على منصة شاهد vip، وهو مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

مسلسل عنبر 6 من بطولة سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، وإخرج على العلى، وتأليف الكاتب هاني سرحان.

صبا مبارك تتألق بفيلم «عرنوس» في عرضه العالمي الأول بمهرجان الجونة

من ناحية أخرى، عاشت الفنانة صبا مبارك حالة من النشاط الفني داخل العديد من المهرجانات العالمية والدولية بعدد من الأفلام التي ترصد قصص هادفة وأشاد به العديد من النقاد، اذ ينافس فيلم «عرنوس» الذي تخوض بطولته الفنانة صبا مبارك لأول مرة في مسابقة الأفلام القصير، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والذي أقيم منذ يوم 14 وحتى 22 من شهر أكتوبر الماضي، اذ يعد هذا عرضه العالمي الأول.

وتدور أحداث الفيلم داخل أحد المجمعات التجارية في عمان، حيث يستعد سامي الفتى الساذج، ومحمود بائع الذرة الذكي، لتنفيذ خطتهما المُحبكة لسرقة هدية غير تقليدية من متجر ملابس داخلية، ليهديها سامي لحبيبته، ولكنهما لم يأخذا بعين الإعتبار دناءة أصحاب المحلات التجارية ما قد يعطل سير خطتهما. والفيلم من تأليف وإخراج سامر البطيخي، وبطولة صبا مبارك، أحمد العمري، زياد بكري، فادي حدادين ومحمد إدريس، وإنتاج Pan East Media وSierra Bravo Productions، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع للفيلم في العالم العربي.