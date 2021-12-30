جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف أبرز ما تم على أرض الواقع ليؤكد أن المستحيل ليس مصريا: ففى توشكى نجحت الدولة المصرية فى إنهاء فشل 20 عاما، ليعيد السيسى إحيائه كأهم المشروعات القومية، وغيرها العديد من الإنجازات مثل: محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، ومشروع الدلتا الجديدة، وتعويم سفينة إيفر جيفين خلال 6 أيام، وغيرها الكثير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستحيل ليس مصريا.. إنجازات تفوق الخيال على أرض الواقع «فيديوجراف» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.