الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة الساعات المقبلة

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: شهدنا خلال الساعات الماضية سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية للبلاد وسقوط امطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة.

وأكدت أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم بسبب منخفض في طبقات الجو العليا ومنخفض جوي على البحر المتوسط.

وتوقعت منار غانم في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"متوقع زيادة كميات الأمطار خلال الساعات المقبلة وسوف تكون أمطارا متوسطة على السواحل الشمالية وأمطار من خفيف لـ متوسطة على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد ".

ولفتت منار غانم :" متوقع استمرار سقوط الأمطار يومي السبت والأحد المقبلين ، ونشاط الرياح يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة".

وأكملت منار غانم :" غدا الجمعة يعتبر ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسوف تكون الامطار من متوسطة لـ غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد مع تساقط حبات البرد، كما تسقط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى ".