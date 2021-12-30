قالت منى عوكل مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن الوفد المصرى الطبي الذى زار قطاع غزة ضم تخصصات متعددة بالفعل ومهمة للغاية تخصص فيها الوفد الطبي المصرى الذى زار قطاع غزة منها جراحة القلب والأوردة، متخصصين في الكسور والعظام وجراحة عامة واستشاريين في مجالات عديدة، موضحة أن الوفد الطبي المصري أجرى 66 عملية معقدة خلال أسبوع واحد.
وأضافت مراسلة قناة إكسترا نيوز، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إننا نتحدث عن أطباء متخصصين في الأعصاب والعمود الفقرى ، موضحة أن الوفد أجرى العديد من الزيارات التي كانت مهمة للغاية وخطيرة وكانت تحتاج لتدخل عاجل.
وأوضحت مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنه تم إجراء 66 عملية جراحية معقدة تم إجرائها خلال أسبوع واحد وهو عدد كبير للغاية وقياسى بالمقارنة بالفترة التي يقيم فيها الوفد الطبي المصرى بقطاع غزة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إكسترا نيوز: الوفد الطبى المصرى أجرى 66 عملية معقدة خلال أسبوع واحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.