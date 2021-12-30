إكسترا نيوز: الوفد الطبى المصرى أجرى 66 عملية معقدة خلال أسبوع واحد

قالت منى عوكل مراسلة قناة إكسترا نيوز، إن الوفد المصرى الطبي الذى زار قطاع غزة ضم تخصصات متعددة بالفعل ومهمة للغاية تخصص فيها الوفد الطبي المصرى الذى زار قطاع غزة منها جراحة القلب والأوردة، متخصصين في الكسور والعظام وجراحة عامة واستشاريين في مجالات عديدة، موضحة أن الوفد الطبي المصري أجرى 66 عملية معقدة خلال أسبوع واحد.

وأضافت مراسلة قناة إكسترا نيوز، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إننا نتحدث عن أطباء متخصصين في الأعصاب والعمود الفقرى ، موضحة أن الوفد أجرى العديد من الزيارات التي كانت مهمة للغاية وخطيرة وكانت تحتاج لتدخل عاجل.

وأوضحت مراسلة قناة إكسترا نيوز، أنه تم إجراء 66 عملية جراحية معقدة تم إجرائها خلال أسبوع واحد وهو عدد كبير للغاية وقياسى بالمقارنة بالفترة التي يقيم فيها الوفد الطبي المصرى بقطاع غزة .