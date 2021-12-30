التعليم توجه بالالتزام بمتابعة الحالة الصحية للطلاب قبل توزيع الوجبة المدرسية

أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم، كتًابا دوريًا بشأن إجراءات وضوابط التغذية المدرسية، وذلك فى ضوء حرص الوزارة على حسن سير العملية التعليمية بشكل آمن بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة، والنمو السليم للطلاب من خلال توفير تغذية مدرسية سليمة وصحية، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على التزام الجهات المعنية بكافة التعليمات ذات الصلة بالصحة العامة للطلاب.



وجاء فى الكتاب الدورى على جميع المديريات التعليمية الالتزام بالآتى:



ـ عدم توريد أية منتجات غذائية، خاصة بالتغذية المدرسية إلا بعد استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء طبقًا لشهادة التوريد الشهرية الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ـ موافاة الإدارة العامة للتغذية بديوان عام الوزارة ببيانات مخازن الشركة ومراكز التعبئة لكل محافظة.

ـ عدم تخزين الوجبات المدرسية فى مخازن الشركة إلا بعد تسجيلها بإدارة الرقابة على المصانع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ـ نقل الوجبات الغذائية بوسائل النقل المستوفية لاشترطات تداول الأغذية، وعلى مسئولية الموزع.

ـ موافاة الإدارة العامة للتغذية بديوان عام الوزارة ببيانات موزعى الوجبات المدرسية بالمحافظة.

ـ الإلتزام بتعليمات الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاصة بمتابعة توريد الوجبات المدرسية، والتعامل فى حالة الاشتباه فى حدوث تفشى عن طريق الغذاء.

ـ الالتزام بنماذج متابعة الحالة الصحية للطلاب قبل توزيع الوجبة المدرسية وبعدها.