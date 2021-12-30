الاتحاد السكندري يعلن عن فتح باب الترشح للإنتخابات غداً «صور»

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أعلن نادي الاتحاد السكندري في الجريدة الرسمية، عن فتح باب الترشيح للإنتخابات غداً الجمعة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيستمر باب الترشيح لمدة أسبوع، على أن ستجري الانتخابات يوم 25 فبراير المقبل لإنتخاب مجلس إدارة جديد لمدة 4 سنوات لقيادة النادي السكندري.

وسيخوض محمد مصلحي الرئيس الحالي سباق الانتخابات، المقبله على مقعد الرئيس بجانب قائمة قوية يستعين بها تضم كلاً من: أحمد عبد المجيد نائب،و5 أعضاء فوق السن، حازم الرجال وإبراهيم شعبان وإسماعيل محمد ومحمد خميس ومحمد أحمد.

الاتحاد السكندري يحقق الفوز على المصري بهدف نظيف بالدوري المصري

حقق الاتحاد السكندري فوزاً هاما على حساب المصري البورسعيدي بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

وأقيمت مباراة الاتحاد والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم، حوب مابولولو بعد مرور دقيقتين من عمر شوط المباراة الثاني.

وبعد هدف مابولولو فيمرمى المصري البورسعيدي تصدر اللاعب جدول هدافي الدوري المصري برصيد 5 أهداف، بالتساوي مع الثلاثي أحمد سيد زيزو، بيرسي تاو، ومحمد هلال.

بهذا الفوز يرفع الاتحاد السكندري رصيدة من النقاط إلى 12 نقطة ويأتي في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري.

أما فريق المصري البورسعيدي يظل في المركز الرابع ولديه 13 نقطة، ويفشل في تحقيق الفوز والتساوي مع الزمالك صاحب المركز الثالث.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، بعد لحظات في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الأسبوع الثامن من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل المصري البورسعيدي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 13 نقطة، فيما يحل الاتحاد في لقاء اليوم وهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

تشكيل الاتحاد السكندري

حارس المرمى: محمد عبد المنصف

الدفاع: محمد عبد السلام، مورو، صبرى رحيل ، هشام صلاح.

الوسط: مروان عطية، سعيدو، خالد الغندور، بنجامين، كريم الديب.

الهجوم: مابولولو.

تشكيل المصري البورسعيدي

حارس المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، أحمد علاء، أحمد شديد.

الوسط: ايزي ايميكا، محمد جريندو، إلياس الجلاصي، فريد شوقي، محمد عنتر.

الهجوم: عمرو مرعي.