/669364/محمد-نبيل-يجتمع-مع-أيتن-عامر-وأحمد-فهمي-ومجموعة-من-النجوم-ما-القصة

يعيش الفنان محمد نبيل حالة من النشاط الفنى المكثف خلال الفترة الجارية، إذ أنه يشارك في أربعة أعمال درامية مختلفة المحاور التشوقيه والمثيرة وغيرها من الإطارات خلال الفترة المُقَبَّلة مع كبار النجوم، مشيرًا أن أحدهم يدخل السباق الرمضانى المقبل لعام 2022 وأيضًا فيلم سينمائى كوميدى.

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فيشارك الفنان محمد نبيل فى مسلسل "محامى نفسى" لمجموعة من النجوم ، حيث أنه يتكون من عدة حكايات متنوعة على مدار 10 حلقات منفصلة بسياق مختلف عن الآخر.

ومن المقرر أن يدخل صناع وكاست هذا العمل البلاتو للبدء فى التصوير الفعلى فى منتصف يناير المقبل ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية قريبًا.

محمد نبيل هكر منطقة السبتية

وكشف الفنان محمد نبيل عن شخصيتة فى هذا العمل من خلال إحدى الحلقات، حيث أنه يجسد شخصية تدعى فتحى جيجا ويعمل هاكرز ويقطن فى منطقة السبتية، وتتصاعد الأحداث معه بدخوله أجواء هذه الحدوته من خلال إكتشاف خيانه أحد الفنانات لزوجها مع تماشى هذه الحبكه الدرامية المثيرة للشغف ، واستطرد حديثه قائلاً : بأن تسمى هذه الحلقة بعنوان "الزنا الإلكترونى".

وجدير بالذكر بأن مسلسل "محامى نفسى" يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، النجمة أيتن عامر، شيرى عادل، محمود عبد المغنى، كريم أبو زيد، إدوارد ، محمد نبيل وآخرين ومن إخراج اسد فولادكار.

محمد نبيل في مسلسل الرواية

وفى سياق آخر يشارك الفنان محمد نبيل فى مسلسل "الرواية" للنجم أحمد فهمى، المتكون من 10 حلقات وسوف يبدأ تصوير مشاهده الشخصية فى منتصف يناير المُقَبَّل، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية قريبًا.

وتدور أحداث مسلسل "الرواية" حول جريمة قتل تتورط فيها أطراف كثيرة أثناء افتتاح عرض مسرحى، وتبدأ رحلة البحث عن القاتل فى إطار درامي مليئ بالمغامرة والإثارة والتشويق وغيرها.

وجدير بالذكر بأن مسلسل الرواية يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم، النجم أحمد فهمى، شيرى عادل، محمود عبد المغنى، محمد نبيل وآخرين، وهو من سيناريو وحوار شادى محسن وأمير شوقى، ومن إخراج أمير شوقى.

وفى سياق مختلف، يشارك الفنان محمد نبيل فى مسلسل ورد للنجمة حنان مطاوع، والتى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى ومن المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل لعام 2022، والذى يشارك فى بطولته بجانبها عدد كبير من النجوم أبرزهم، النجم نضال الشافعى، محمد لطفى، صلاح عبد الله، أحمد صيام، عايدة رياض، محمد عز، سارة الشامى، محمد نبيل وآخرين وهو من إنتاج شركة MGR لمالكها المنتج ممدوح شاهين، وسيناريو وحوار فتحى الجندى ومدير تصوير عزمى الرحمانى ومن إخراج شادى أبو شادى.

مسلسل الضاحك الباكي

وعلى الجانب الآخر يشارك الفنان محمد نبيل فى مسلسل يحمل عنوان "الضاحك الباكى"، والذى يشاركه عدد كبير من النجوم، وهو من سيناريو وحوار محمد الغيطى ومن إخراج محمد فاضل.

وعلى صعيد متصل لهذا النشاط الفنى يشارك الفنان محمد نبيل فى فيلم يحمل إسم "جينوفا" للنجم بيومى فؤاد، وسوف يدخل صناع هذا العمل وإبطاله استعداداً للتصوير خلال الفترة المُقَبَّلة والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويشاركه فى البطولة كل من الفنانة مايان السيد، محمد الشرنوبى وآخرين وهو من إخراج شادى أبو شادى.

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد نبيل، هو مشاركته فى حكاية "طعم الدنيا" من مسلسل "إلا أنا" مع مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم النجمة إيمان العاصى، إسلام جمال، كمال أبو رية، محمد على رزق، هاجر عفيفى ، حنان سليمان، سامى مغاورى، أميرة الشريف، رضا ادريس، محمد رضوان، هبة حسن، وغيرهم من الفنانين وكما شارك أيضًا فى حكاية "على الهامش" من مسلسل "إلا أنا" مع عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة نرمين الفقى، وصبرى فواز وغيرهم من الفنانين.