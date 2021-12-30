أداء مقطوعة لأم كلثوم شرطًا للقبول.. الأزهر تعلن حاجتها لفريق كورال بالجامعة 

/669367/أداء-مقطوعة-لأم-كلثوم-شرطا-للقبول-الأزهر-تعلن-حاجتها-لفريق-كورال-بالجامعة

أعلنت جامعة الأزهر، فتح باب الاشتراك في فريق الكورال وتمثيل في مهرجان إبداع ١٠، لطلاب وطالبات فرع القاهرة.

دوت الخليج

ودعت جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات الراغبين في الاشتراك بفريق الكورال، الحضور صباح الاتنين المقبل أمام الإدارة العامة لرعاية الشباب بمبنى إدارة الجامعة بمدينة نصر.

وأشارت إلى أنه الطالب او الطالبة مقطوعتين، الأولى اختياري ( يفضل أن تكون من الأعمال الحديثة )، والثانية من أعمال المطربين:"ام كلثوم - وردة - محمد عبد الوهاب - عبد الحليم حافظ".

أداء مقطوعة لام كلثوم شرطًا للقبول.. الأزهر تعلن حاجتها لفريق كورال بالجامعة

وأشارت إلى أنه سيتم إجراء الاختبارات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، بمبني الادارات بفرع بنين بالدور السابع، بمدينة نصر.