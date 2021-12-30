/669370/أرقام-مميزة-في-مسيرة-محمد-كوفي-بعد-إعلانه-الاعتزال

أعلن البوركينابي محمد كوفي إعتزاله كرة القدم اليوم، بعد مسيرة كبيرة ومميزة قضاها داخل الدوري المصري مع عدة أندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد كوفي من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في تحقيق لقب الدوري مع الزمالك عام 2015، بعد غيابه عن خزائن القلعة البيضاء لعشر سنوات حينها.

وكان حصل كوفي على جائزة أحسن لاعب محترف داخل الدوري المصري عام 2015، بعد الثنائية المميزة التي قدمها مع علي جبر في خط دفاع الزمالك تلك العام.

وبدأ محمد كوفي مسيرته بالدوري المصري عام 2006، مع نادي بتروجيت بعدما صعد من الدرجة الثانية، ليتألق داخل ارجاء الفريق البترولي ويظل معهم حتى عام 2013، لينتقل إلى داهوك العراقي ومنه إلى الزمالك بعدها بعام.

ليفوز مع القلعة البيضاء بعدة بطولات وتبدأ مسيرته المميزة نحو تحقيق الألقاب، أبرزها الفوز بالدوري والكأس والجمع بينهم بموسم 2014/2015، ثم تحقيق بطولة الكأس 2016. لعب قائد بوركينا فاسو لـ5 أندية مصرية: ▪ بتروجيت ▪ الزمالك ▪ المصري ▪ سموحة ▪ البنك الأهلي

- خاض أكثر من 300 مباراة في الدوري المصري، وسجل 40 هدف

ينتظر محبي وعشاق كرة القدم انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، التي يتنافس فيها منتخبات عديدة على رأسهم منتخب مصر بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش.

ويوجد لاعبين مميزين ننتظرهم خلال مجريات البطولة، على رأسهم نجمي ليفربول محمد صلاح مع منتخب مصر وساديو ماني مع السنغال، الذي وصل لنهائي البطولة الماضية أمام الجزائر وتوج بها محاربي الصحراء.

ويستعرض معكم دوت الخليج أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في كأس أمم أفريقيا:

1- محمد صلاح 100 مليون يورو

2- ساديو ماني 80 مليون يورو

3- أشرف حكيمي 70 مليون يورو

4- فيكتور أوسيمين 60 مليون يورو

5- ويلفريد نديدي 60 مليون يورو

6- فرانك كيسيه 48 مليون يورو

7- كوليبالي 45 مليون يورو

8- ويلفريد زاها 40 مليون يورو

9- تومسا بارتي 40 مليون يورو

10- يوسف النصيري 40 مليون يورو