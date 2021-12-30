محافظ القاهرة: اهتمام الدولة بتطوير التعليم يأتى ضمن توجيهات السيسى

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبد العال محافظ القاهرة، نهائى مسابقة أوائل الطلاب للعام الدراسى 2021 / 2022 على مستوى مدارس وإدارات محافظة القاهرة والمقامة تحت رعاية وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن بحضور قيادات الحزب ومديرية التعليم بالقاهرة بمجمع مدارس الملك فهد.





وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أن اهتمام الدولة بتطوير العملية التعليمية يأتى ضمن أولويات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة التعليمية وإعداد جيل متميز من الطلبة المتفوقين والموهوبين فى مختلف المجالات ليتم الاعتماد عليهم فى بناء مصر الحديثة، وهو ما ظهر جليًا فى حرص رئيس الجمهورية على تبنى مبادرة "نحو مجتمع مصرى يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، وكان من ثمار هذه المبادرة فى 2015 إنشاء "بنك المعرفة" الذى تم العمل به عام 2016 باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

وقدم محافظ القاهرة، التهنئة للطلبة المتفوقين من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى فى مسابقة التفوق فى المواد العلمية فى تصفيات مرحلة ما قبل التعليم الجامعى والتى شملت 17 ألف طالب وطالبة فى حوالى 1715 مدرسة على مستوى المحافظة.

كما أكد محافظ القاهرة على أن تنمية قدرات الطلاب تستمر من خلال المسابقات والتنافس بينهم فى كافة المجالات ويتيح لهم الفرصة لاختبار معلوماتهم العلمية والثقافية العامة، وطالب المحافظ الطلبة الفائزين باستمرار النجاح والتفوق فى المسابقة المقبلة والتنافس على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، معربا عن شكره لكل من القائمين على العملية التعليمية على جهدهم المبذول من أجل إعداد جيل من الطلبة المتفوقين، وأولياء أمور الطلاب لحرصهم على توفير البيئة المناسبة لرفع المستوى العلمى لأبنائهم.

كما أعرب المحافظ عن شكره لحزب مستقبل وطن على جهوده فى رعاية الطلاب واكتشاف المواهب العلمية التى تخلق جيل جديد فى مجال البحث العلمى تنفيذا لرؤية مصر 2030.

والمسابقة يتم إجرائها على مستوى الجمهورية بناء على بروتوكول بين وزارة التربية والتعليم وحزب مستقبل وطن وتشمل المراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية وبدأت فى 11 ديسمبر بمشاركة 17000 طالب على مستوى المحافظة يمثلون 1715 مدرسة و 33 إدارة تعليمية ليتم بعد ذلك استكمال المسابقة على مستوى الجمهورية.

وتهدف المسابقة إلى ترسيخ الانتماء والوعى بالمشروعات القومية لدى الطلاب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تحفيز المتفوقين على التفوق الدراسى باعتبارهم سفراء لزملائهم بالمدارس، كما أنها تحفز الطلاب على التنافس الشريف وحب المدرسة والعمل الجماعى ولزيادة الانتماء والوعى منذ مرحلة الطفولة.

وقد شهد محافظ القاهرة تصفية الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للمرحلة الإعدادية على المركز الأول والثانى وفاز بالمركز الأول فى المرحلة الابتدائية إدارة المطرية التعليمية، وفى المرحلة الإعدادية والثانوية إدارة عين شمس التعليمية.

شارك فى الحفل قيادات حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ونواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية والشمالية ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قيادات التعليم بالمحافظة.