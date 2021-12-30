محافظ شمال سيناء: الاستعانة ببعض خريجى التربية لسد العجز بالمدارس

جدة - نرمين السيد - وافق الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على طلب مديرية التربية والتعليم بالاستعانة ببعض خريجى كليات التربية أوالحاصلين على مؤهل عالى تربوى مناسب أو مؤهل عالى مناسب بالإضافة الى شهادة تأهيل تربوى( بنظام الحصة)؛ لسد العجز فى المديرية والإدارات التعليمية فى مختلف التخصصات المطلوبة.





وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة حمزة رضوان فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن التخصصات المطلوبة هى معلم فصل للعمل بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد من الحاصلين على كليات التربية تعليم أساسى - ابتدائى شعبة معلم فصل وتخصص رياضيات وعلوم ولغة إنجليزية ولغة عربية، والآداب والألسن لغة عربية، ودار العلوم ، واللغة العربية جامعة الأزهر، وكلية الدراسات الإنسانية شعبة لغة عربية، ومعلم رياض أطفال للعمل بإدارات العريش وبئر العبد والشيخ زويد من الحاصلين على كليات : التربية النوعية ( رياض أطفال)، رياض الأطفال، والتربية والبنات(طفولة)، وكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر(رياض أطفال) ومعلم تربية رياضية للعمل بإدارتى العريش وبئرالعبد من خريجى كليات التربية الرياضية وتربية الأزهر(تربية رياضية).

كما تشمل التخصصات المطلوبة معلم لغة عربية(إعدادى ) للعمل بإدارة بئر العبد من خريجى كليات الآداب والتربية(لغة عربية)، والدراسات العربية والإسلامية(لغة عربية)، وتربية الأزهر(لغة عربية)، واللغة العربية بالأزهر، وكلية الألسن (لغة عربية)، ومعلم رياضيات(إعدادى) للعمل بإدارة بئر العبد من الحاصلين على بكالريوس علوم وتربية(رياضيات)، تربية الأزهر(رياضيات)، وبكالوريوس علوم(رياضيات بحتة وتطبيقية)، ومعلم علوم(إعدادى ) للعمل بإدارة بئر العبد من خريجى كليات التربية(شعبة علوم)، وتربية الأزهر(علوم)، وكليات العلوم(شعبة فيزياء وكيمياء وأحياء).

وأضاف أن قواعد المفاضلة بين المتقدمين تتم وفقا للمعايير والضوابط، وتكون الأولوية فى الاختيار ممن تقدموا للعمل التطوعى بدون أجر فى إعلان المديرية السابق وممن تنطبق عليهم شروط شغل وضوابط التخصص، وممن لهم خبرة سابقة فى أعمال التدريس، مشيرا إلى تحقيق قواعد الترشيح والمفاضلة بين باقى الخريجين طبقا للقانون، وأنه يحق للمتقدم اختيار أقرب إدارة تعليمية لمحل إقامته.

وأشار الى أنه يتم تلقى الطلبات بمديرية التنظيم والإدارة اعتبارا من يوم السبت الموافق أول يناير المقبل "بعد غد" ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 9 يناير.

وأعلن عن تخصيص يومى السبت والأحد المقبلين 1 و 2 يناير لتقديم الطلبات الخاصة بإدارة الشيخ زويد ، ويومى الاثنين والثلاثاء القالدمين 3 و 4 يناير لتقديم الطلبات الخاصة بإدارة بئر العبد ، ويومى الأربعاء والخميس القادمين 5 و 6 يناير لتقديم الطلبات الخاصة بإدارة العريش ، ويومى السبت والأحد القادمين 8 و 9 يناير لتقديم طلبات المتخلفين من جميع الإدارات.