مجدى يعقوب: أسوان أجمل مكان فى العالم.. وتمثل جزءا كبيرا من حياتى

قال العالم والجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب، إنه يحب أسوان، ويحب أهل أسوان لذلك اختار أن يكون مركز القلب في المحافظة، متابعا: بحب الناس بتوع أسوان، فأسوان تمثل جزء كبير من حياتى.
وأضاف الدكتور مجدى يعقوب، خلال حوار خاص مع الدكتورة درية شرف الدين، على القناة الأولى: بحب الأطفال خاصة الأطفال الذين لديهم أمراض أشعر أنهم مهملين ولا يأخذون ما يستحقونه من ناحية الرعاية الكاملة وبعضهم مصابون أمراض تصلب الشرايين وأشياء كثيرة ليس فقط الأطفال.
وتابع الدكتور مجدى يعقوب: قلت وأنا في أمريكا يوم من الأيام هروح أسوان ، فجمال أسوان جمال غير معقول، فهي أجمل حتة في العالم وليس فقط في مصر ، ولست أنا من أقول ذلك فالسياح يأتون أسوان لأنها افضل مكان في العالم من أجل المنازل والنيل يعطى الحياة مثلما كان يقول قدماء المصريين فمصر هبة النيل، فألوان النيل جميلة لغاية وهدوئه.
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