سلبية مسحة لاعبى المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون

جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم في المعسكر الحالى خلال الساعات الماضية سلبية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

وكشف وائل جمعة مدير المنتخب أن الفريق سيخوض تدريبات مفتوحة بإستاد القاهرة يومي الخميس و الجمعة استعدادًا للبطولة.

واقترب منتخب مصر من مواجهة أحد منتخبي كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر إلى الكاميرون استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022 ، وقرر كارلوس كيروش ضم 25 لاعب بدلاً من 28 حيت تمنح اللائحة أحقية المنتخبات في ضم 28 لاعب في القائمة النهائية المشاركة في البطولة.

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر:

حراس المرمى:

1. محمد الشناوي

2. محمد أبو جبل

3. محمد صبحي

4. محمود جاد

المدافعون:

5. أكرم توفيق

6. عمر كمال

7. أحمد حجازي

8. محمود حمدي "الونش"

9. أيمن أشرف

10. أحمد فتوح

11. محمد عبد المنعم

12. محمود علاء

وسط الملعب:

13. عمرو السولية

14. حمدي فتحي

15. إمام عاشور

16. عبد الله السعيد

17. محمد النني

18. أحمد سيد "زيزو"

19. مهند لاشين

المهاجمون:

20. عمر مرموش

21. محمد شريف

22. مصطفى محمد

23. محمد صلاح

24. محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي.

قائمة المستبعدين من بطولة أمم أفريقيا:

استبعد كارلوس كيروش 15 لاعب وهم :محمد فوزى ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة " ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.