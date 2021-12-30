الطاقة النووية تتقدم بطلب إنشاء الوحدتين الـ3 و4 من محطة الضبعة

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن تقديمها اليوم بطلب إذن الإنشاء للوحدتين الـ3 و4 من محطة الضبعة النووية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مستوفيا كافة الوثائق والمستندات وفقا للمادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010، حيث إن طلب إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية قد تم في 29/6/2021.

وأوضح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، عبر الموقع الرسمي للهيئة، أن عام 2021 عام استيفاء كافة متطلبات استصدار إذن الإنشاء للوحدات الأربعة لمحطة الضبعة النووية، ذلك المشروع القومي العملاق الذي طال انتظاره لعدة عقود ماضية إلا أنه برعاية القيادة السياسية الحالية ووزارة الكهرباء اٌتُخذت خطوات جادة نحو تنفيذ هذا المشروع الذي يعتبر بلا شك نقلة نوعية لمصرنا الحبيبة وركيزة من ركائز تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف الوكيل، أن العمل الجاد والمتواصل من كافة العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبمعاونة الاستشاريين وبالتعاون الوثيق مع المقاول العام الروسي شركة “أتوم ستروي اكسبورت”، أسفر عن تنفيذ أهم معالم للمشروع في المرحلة الحالية، وهو الانتهاء من مراجعة كافة الوثائق المطلوبة لاستصدار إذن الإنشاء لمحطة الضبعة النووية والتوافق بشأنها، والتأكد من تحقيقها لأعلى معايير الجودة والأمان والاشتراطات الرقابية والأكواد والمعايير المطبقة، ومن ثم تسليمها إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ووجه الوكيل باسم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء الشكر للقيادة السياسية ولكافة العاملين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وللشركاء من الجانب الروسي.