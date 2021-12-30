أحمد ياسر ريان يقود هجوم ألتاى ضد بشكتاش فى كأس تركيا

يقود المهاجم المصرى أحمد ياسر ريان تشكيل فريقه ألتاى فى مواجهة مضيفه فريق بشكتاش، والمقرر لها فى تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "فودافون أرينا"، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس تركيا.

وكان أحمد ياسر ريان قد قاد فريقه للتأهل إلى دور الـ 32، بعد تسجيله ثنائية فى الفوز على ضيفه فريق مانيسا فى المباراة التى حسمها ألتاى بنتيجة 4 - 2 فى الدور الرابع من المسابقة.



وجاء تشكيل التاى على النحو التالى:



جدير بالذكر أن أحمد ياسر ريان استبعد من القائمة النهائية لمنتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا المقبلة فى الكاميرون.

وكان فريق ألتاى إزمير قد خسر ضد نظيره قاسم باشا بهدفين دون رد فى المباراة التي جمعتها علي استاد ملعب رجب طيب اردوغان ضمن منافسات الجولة 19 من منافسات الدوري التركى.

بهذه النتيجة قفز قاسم باشا الي المركز 18 فى ترتيب الدورى التركى برصيد 15 نقطة جمعها من 19 مباراة، فيما يحتل آلتاى سبور المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 18 نقطة جمعهما من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 3 وخسارة 10 لقاءات وتسجيل 22 هدفًا وتلقي 30هدفا .

ولعب أحمد ياسر ريان مع آلتاي إزمير حتي الآن في جميع البطولات 15 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدف واحد.