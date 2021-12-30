انت الان تتابع تفاصيل خبر مدير هيئة الأرصاد الجوية يوضح آخر تطورات عدم استقرار حالة الطقس وأهم النصائح للمواطنين والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة المستمرة لحالة الطقس في جمهورية مصر العربية خلال الثلاثة أيام القادمة بدءا من اليوم الخميس، أكد محمود شاهين مدير عام التنبؤات والانذارات المبكرة بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عدم إستقرار الأحوال الجوية حتى يوم السبت المقبل على مناطق كثيرة بمصر.

وفي نفس السياق أكد خبير الأرصاد الجوية محمود شاهين من خلال تصريحات تليفزيونية اليوم الخميس إلى زيادة فرص سقوط الأمطار بكثافة على القاهرة وشمال البلاد وحتي شمال الصعيد، وتكون متوسطة إلى غزيرة بإختلاف المحافظات، وتصل لتكون أمطار رعدية على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية.

وأضاف شاهين أن الأمطار ستكون ممتدة خلال فترات النهار خفيفة إلى متوسطة على مناطق القاهرة والوجه البحري ومدن شمال الصعيد، بالإضافة إلى مدن القناة، أيضا خلال فترات الليل تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة، تصل لحد السيول بمناطق البحر الأحمر وسيناء.

وأضاف محمود شاهين أهم النصائح للمواطنين حول طرق التعامل مع موجة حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة أهمها، أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات على الطرق الرئيسية بالسواحل الشمالية والوجه البحري خاصة أثناء سقوط الأمطار.

بالإضافة إلى ذلك من المفضل عدم التواجد بالأماكن المكشوفة، وتحت الأشجار، والابتعاد تماما عن أعمدة الإنارة والكابلات التي توجد بها أحيانا فتحات تحدث ماس كهربائي عند ملامستها بمياه الأمطار، وإرتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر والإبتعاد عن المنازلة الأيلة للسقوط.