«سندي وكل دنيني»..بهذه الكلمات مها أحمد تحتفل مع زوجها مجدي كامل بالكريسماس

/669372/سندي-وكل-دنينيبهذه-الكلمات-مها-أحمد-تحتفل-مع-زوجها-مجدي-كامل-بالكريسماس

حرصت الفنانة مها أحمد، على عكس باقية النجوم، الاحتفال بالكريسماس من خلال توجيه رسالة رومانسية لزوجها الفنان مجدي كامل، داعية بأن يستمر حبهما طوال العمر.

دوت الخليجيرصد رسالة مها احمد لمجدي كامل بمناسبة الكريسماس

وكتبت مها أحمد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقا صورتها مع زوجها معا: «كل سنه وانت معايا صاحبى واخويا وابويا وحبيبى وجوزى وابو عيالى ياسندى و ضهرى وكل دنيتى واللى جاى احلى ياغالى يانجم النجوم ياكبير اوى بادبك وعلمك وخبرتك والتزامك».

وصلة رقص بحفل أحمد سعد تعيد مها أحمد لساحة الجدل

على الصعيد الآخر، أثارت الفنانة المصرية مها أحمد جدلًا واسعًا من جديد بسبب رقصها بحفل الفنان أحمد سعد الذي أقامه في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالي، وازداد الأمر سوءً بمطالبتها الغناء والعمل معه.

مها أحمد بحفل أحمد سعد

نشرت أحمد مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت فيه وهي بوصلة من الرقص المثير هي ونجلها، وعلقت عليه قائلة: «إيه رأيكم أخس خمسة كيلو كمان ولا كده كويس.. أديني روحت حفلة أحمد سعد، يارب يا أحمد تشغلني معاك وتخليني أغني، أقسم بالله صوتك عالمي، وكل الناس اتبسطت جدًا ما شاء الله.. صوت ومزيكا وكلمات ربنا يحميك".

الجمهور يشن هجوم على مها أحمد

مما أثار غضب متابعيها الذين شنوا هجومًا واسعًا عليها منتقدين تصرفاتها، فكتب أحدهم: "فيه ستات لما بتكبر تتجن وتبقى مراهقة بزيادة.. الله يهديكي"، وعلق الآخر: "عشان مبتشتغلش فقالت تطلع تريند بالرقص وقلة الأدب".. "احترمي سنك ونفسك باين عليكي بتغيظي وتكيدي في حد".

آخر أعمال مها أحمد الفنية

يذكر أن آخر أعمال مها أحمد مسلسل «رسايل» مع النجوم: مي عز الدين، خالد سليم، أحمد حاتم، رامز أمير، وسليمان عيد وغيرهم في رمضان 2018، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.