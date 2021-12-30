/669375/الزمالك-يحقق-أول-فوز-له-بدوري-سوبر-السلة-على-مصر-للتأمين

حقق نادي الزمالك الفوز الأول له بدوري سوبر السلة على نظيرة مصر للتامين بنتيجة 80/72، ضمن مباريات الجولة السادسة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويأتي ذلك الفوز هو الأول للنادي الأبيض بعدما خسر خلال 5 مواجهات سابقة، أخرها أمام سموحة.

وقدم لاعبو الزمالك اليوم أداء جيد عكس اللقائات السابقة الذين لم يقدموا المستوى المطلوب منهم، وبذلك الفوز ختم الزمالم مباريات الدور الأهلي بفوز مهم.

والتر هودج: أفضل اللعب للزمالك عن الأهلي.. ولكن الإدارة ليست محترفة

تحدث والتر هودج نجم الزمالك السابق في كرة السلة، عن مستقبله حول الانتقال للزمالك أو الأهلي خلال الفترة القادمة.

وقال هودج في تصريحات تليفزيونية: "أعلم ان الكثيرين في مصر ينتظرون عودتي للقاهرة مرة أخرى، ولكنني لم اقرر حتى الآن اذا كنت سأعود إلى القاهرة أم سأذهب لمكان أخر".

وأضاف: "لدي عروض من أندية كثيرة منها الزمالك والبحرين ودول كثيرة ولكن لا توجد هناك مفاوضات حالية مع الأهلي كما تردد، في الفترة الأخيرة كما سمعت من البعض".

وأكمل: "الجميع يتحدث معي عن وجود مفاوضات بيني وبين الأهلي ولكن هذا ليس صحيح لا يوجد تواصل بيني وبين أحد في الأهلي إلا أوجستي مدربي السابق ونكتفي فقط بتهنئة بعضنا البعض بالفوز بالمباريات والبطولات".

وزاد: "إذا حصلت على عرض مالي من الأهلي والزمالك انا لاعب محترف، فلعبت من قبل في الزمالك والناس هناك ليست محترفة، أعرف كم ان الناس في الأهلي محترفة، مع ذلك أحب الناس في الزمالك لكنهم ليسوا محترفين على الاطلاق".

وأختتم قائلاً: "الزمالك، ناس جيدة لكنهم لا يدفعوا المال في موعده، لكن اجوستي سعيد جدا في الأهلي لانهم يدفعون في الموعد المناسب، بالنسبة لي المال هو رقم واحد”.

الجدير بالذكر أن اللاعب رحل عن الزمالك في الفترة الماضية التي تناوبت فيها عدة لجان لإدارة الفارس الأبيض.

أول تعليق من «أوجستي» بعد انضمامه للنادي الأهلي لتدريب رجال السلة «صور»

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.