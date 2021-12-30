دوت الخليج يكشف سر غياب روجينا عن حفل عيد ميلاد زوجها أشرف زكي

/669376/تحيا-مصر-يكشف-سر-غياب-روجينا-عن-حفل-عيد-ميلاد-زوجها-أشرف-زكي

احتفل الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بعيد ميلاده في حضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم نجوم مسرح مصر وهم علي ربيع وأوس أوس.

دوت الخليج يرصد سبب غياب روجينا عن حفل عيد ميلاد أشرف زكي

وتسائل عدد كبير من الجمهور عن سر غياب زوجته الفنانة روجينا، ويعد السبب الرئيسي لذلك هو انشغالها بتصوير عمل جديد بالكويت.

أشرف زكي وازمته مع دليلة

وكان قد نشبت أذمة بين أشرف زكي ودليلة بسبب فيديو نشرته قناة الجزيرة، وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الفنان دينا حسين لإسائتها لفنانات مصر من أجل تصدر التريند وتعليق فشلها على الفن.

قال أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CbC»: "سنتخذ إجراءات قانونية حيال الشخصيات التي تجعل من الفن شماعة تعلق فشلها عليه، أو تبحث عن الشهرة والتريند من خلال اختلاق قصص وهمية"

وتابع: "لم نسكت على إهانة الفنانين والفنانات والمهنة العظيمة اللي بننتمي إليها.. والرد عليها هيكون في القضاء".

القصة كاملة حول إساءة فنانة مغمورة لفنانات مصر

كانت أُثيرت حالة واسعة من الجدل خلال الساعات الماضية بعدما عرضت قناة «الجزيرة»، مقطع فيديو للفنانة المصرية دينا حسين، الشهيرة بـ «دليلة»، والتي كانت قد سجلته في مارس من العام الماضي.

دليلة تُسئ لفنانات مصر

وقالت خلال الفيديو إنها ترفض تقديم تنازلات للمنتجين وصناع الفن حتى تحصل على فرصتها، ولا ينبغي تعميم النماذج السيئة على الجميع.

بيان الاتحاد العام للنقابات الفنية بشأن دليلة

الأمر الذي دفع الاتحاد العام للنقابات الفنية بيانًا استنكر فيه ما قالته الفنانة دينا حسين الشهيرة عن فناني مصر وإساءتها لهم في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على «فيس بوك»

أضاف البيان "إن هذا الفيديو وبشكل ضمني من شأنه التشهير بسمعة فنانات مصر وعبقرياتها التي فازت بالنصيب الأكبر من الألقاب المشرفة عبر تاريخ الفنون الحديثة مثل كوكب الشرق وسيدة الشاشة العربية وسيدة المسرح العربي وهذا على سبيل المثال لا الحصر"

وتابع بيان الاتحاد "لقد سعت الفنانة إلى تحقيق الشهرة و"التريند" دون الالتفات لقيم الولاء والانتماء لهذا الوطن الذي شهد مولد الفن والثقافة على وجه الآرض منذ آلاف السنين"

واختتم البيان "هذا وسوف يستخدم اتحاد النقابات الفنية حقه في تقديم بلاغات رسمية للجهات المعنية للتخذ إجراءات حاسمة في مواجهة كل من تسول له نفسه أنه يستطيع نشر أحاديث عامة عن وقائع غير محددة دون أي أدلة أو براهين لتحقيق مكاسب على حساب سمعة مصر بإهانة الفن وصناع الفنون الذين يقومون بدور الظهير الثقافي لقضايا الوطن والمواطنة من خلال الأعمال التي تزرع القيم النبيلة في وجدان الجماهير"