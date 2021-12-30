/669378/محافظ-سوهاج-يهنئ-رئيس-مجلس-الوزراء-بالعام-الميلادي-الجديد

وجاء فيها: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يكون عام رخاء وخير للشعب المصرى العظيم، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية" .

كما بعث "الفقى" ببرقيات التهنئة المماثلة للسادة الوزراء والمحافظين، وكبار الشخصيات، وهنأ جموع الشعب المصرى العظيم وأبناء سوهاج بصفة خاصة.

كوبري البلينا العلوي

على جانب اخرتسعى الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد الي إحداث تنمية شاملة ومستديمة للصعيد عن طريق تنفيذ مشروعات اقتصادية واجتماعية وغيرة والتشجيع على التصدير مع الحفاظ على جذب عمليات الاستثمار المحلية والعالمية.

وتضع هيئة تنمية الصعيد نصب عينيها إنشاء وإدارة المشروعات بفاعلية وكفاءة عالية والاستفادة من كافة المصادر المحيطة، الطبيعية والصناعية والزراعية المتاحة، بهدف تحسين الواقع المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات التي تقدم لأبناء الصعيد في كافة المحافظات، وذلك تحقيقا لرؤية مصر 2030.

نالت محافظة سوهاج اهتمام القيادات السياسية للدولة، وكان لها نصيب كبير في مشروعات تنمية الصعيد التي سنلقى الضوء عليها جميعا، ولكن نكتفي في تلك السطور بإلقاء الضوء على كوبري البلينا العلوي، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يتمتع محور كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد، والذي تم افتتاحه في منتصف أغسطس السابق في هذا العام الجاري 2021، تجريبيا قبل الافتتاح النهائي، بأهمية كبيرة لما وفرة من وقت وجهد على كافة المواطنين بالمناطق المحيطة به، ومن يعبرون الطرقات القريبة منة، حيث حقق سيولة كبيرة في الحركة المرورية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وساهم في تخفيف الازدحام المروري بالمنطقة.

ساهم ايضا محور كوبري البلينا العلوي على السكة الحديد في سرعة وسهولة الوصول الى المناطق الاثرية السياحية والعالمية في مركز البلينا والمناطق المجاورة ومنها معبد ابيدوس.

ساهم محور كوبري البلينا على السكة الحديد في ربط الطرق المختلفة بالمنطقة بالطرق المجاورة، مما يسر عملية النقل والتبادل التجاري بالمنطقة والمناطق المجاورة ايضا.

يخدم كوبري البلينا العلوى على السكة الحديد أكثر من نصف مليون نسمة بمركز البلينا بالإضافة الى القرى والمراكز الاخرى من محافظتي سوهاج وقنا.

يربط محور كوبري البلينا العلوي بين الغرب والشرق في مدينة البلينا على طريق« اسوان - مصر» الزراعي، اعلى السكة الحديد، وترعه نجع حمادي الغربية.

كلف محور كوبري البلينا العلوي 257 مليون جنية، ويبلغ طولة الفعلي 1834 متر، يحتوى على مطالع 6 بعرض 7 امتار ونصف المتر، وعرض المحور 22 متر، وبه 60 فتحة خرسانية ومعدنية، ويتكون من حارتين، وتم الانتهاء تماما من العمليات الانشائية به